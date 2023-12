Commedia e impegno civile con i film del cinema Stella

Grosseto: Si parla di ambiente e di impegno civile al Cinema Stella con i due film in programmazione.



Da domani, giovedì 7 dicembre, fino a domenica 10 dicembre, si alterneranno “Un anno difficile” la commedia “green” di Olivier Nakache ed Eric Toledano e “Palazzina LAF”, esordio dietro la macchina da presa dell’attore Michele Riondino che ne è anche interprete insieme a Elio Germano. Quest’ultimo un film necessario e importante per i temi trattati, per la struttura narrativa, per le interpretazioni che ne fanno uno dei migliori film usciti di recente. E proprio per dare la possibilità a chi non lo ha visto, il Cinema Stella lo ripropone in quattro proiezioni alternate alla commedia francese.

Nel film “Un anno difficile” di Nakache e Toledano, autori del famosissimo “Quasi amici”, Bruno e Albert, due single in difficoltà economica anche perché consumisti compulsivi, con famiglie sfasciate alle spalle, si incontrano per caso a Parigi. Entrambi sperano che Henri Tomasi, un consulente finanziario, possa aiutarli a estinguere i debiti contratti con la Banca di Francia. Intanto entrano a far parte di un gruppo di attivisti ecologisti, ma non sono davvero interessanti alle loro battaglie, lo fanno soltanto per ottenere cibo e bevande gratuitamente e intascare qualche euro di nascosto. Accade però che Albert si innamora della bella e ribelle “Cactus”, leader del gruppo, con tutte le conseguenze del caso. “Un anno difficile” si configura come una commedia delle parti che tende a mescolare apocalitticamente militanti e qualunquisti, barricaderi della prima ora e goffi e strampalati approfittatori. Lo fa con un gusto pop e ricordando la commedia all’italiana.





Nel film di Riondino, si parla dell’Ilva e del primo caso di mobbing in Italia. Protagonista è Caterino Lamanna, uomo semplice che lavora come operaio nel complesso industriale dell’Ilva di Taranto. L’uomo viene utilizzato come spia per individuare i lavoratori scomodi: inizia a seguire i colleghi e a prendere parte agli scioperi per poi resocontare ai vertici aziendali. Successivamente Caterino chiede di essere collocato alla Palazzina LAF. Non ha capito che quello è uno spazio avvilente e frustrante in cui i dipendenti riottosi alle direttive sono obbligati a rimanere senza svolgere in realtà alcuna mansione.

Altre proiezioni extra: sabato 9 dicembre alle 19 Clorofilla propone “The good influencer” di Serena Porta e domenica 10 dicembre alle 19 la rassegna Fuori orario invece ha in programma “Tiziano Terzani. Il viaggio della vita” di Mario Zanot.

Orari e costi proiezioni:

Palazzina LAF – giovedì 7 dicembre ore 17 – venerdì 8 dicembre ore 21.15 – sabato 9 dicembre ore 17 e domenica 10 dicembre ore 21.15 (ingresso 7 euro – 6 euro tesserati DLF)

Un anno difficile – giovedì 7 dicembre ore 21.15 – venerdì 8 dicembre ore 17 – sabato 9 dicembre ore 21.15 – domenica 10 dicembre ore 17 (ingresso 7 euro – 6 euro tesserati DLF)

The good influencer – sabato 9 dicembre ore 19 (ingresso gratuito)

Tiziano Terzani. Il viaggio della vita – domenica 10 dicembre ore 19 (ingresso 5 euro)