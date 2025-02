Comitato Mozione Pastorella - Azione Grosseto: "C'è una grande voglia di cambiamento"

Grosseto: "Accogliamo il risultato delle votazioni per l'elezione dei delegati al Congresso di Azione e la conferma di Carlo Calenda a segretario, nell'attesa dell'Assemblea di fine marzo che decreterà la linea politica ed il nuovo organigramma del partito - queste le parole del Comitato Mozione Pastorella AZIONE Grosseto che continua -. "Per certo la nostra soddisfazione va al risultato in provincia di Grosseto dove la Mozione "Dipende da Noi" per Giulia Pastorella ha conseguito un ragguardevole 30,7 % del consenso dei votanti, decretando un ottimo inizio testimoniale di una consistente componente liberaldemocratica e progettualmente terzista.

CI complimentiamo con la vincente mozione Calenda "Nati per correre" e con capolista il Segretario Provinciale Francesco Grassi. La riunione congressuale provinciale, così dove è stato possibile farlo, ha visto due mozioni con due visioni diverse di partito e di linea politica.

La lista guidata da Giulia Pastorella ha conseguito forti successi territoriali dove il confronto diretto è stato possibile, soprattutto nelle roccaforti del partito dove c'è una grande voglia di cambiamento; mentre altrove le regole congressuali prevedevano il voto per ambedue i candidati solo dove le mozioni sarebbero state entrambe presenti. Infatti i risultati parlano chiaro:Giulia Pastorella si ferma al 14.2% dei risultati su scala nazionale, prendendo invece ben il 46% dei consensi nelle province dove la lista si è presentata. Ringraziamo tutti coloro che hanno sottoscritto e votato la Mozione "Azione dipende da Noi " per Giulia Pastorella - conclude il Comitato Mozione Pastorella AZIONE Grosseto - , assicurando loro il nostro impegno nel portare avanti con fermezza i valori liberaldemocratici del partito.