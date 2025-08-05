Comicità, magia, musica, dog tricks e danza in piazza Risorgimento a Rosignano

Musica, comicità, magia, danza, arti marziali ed esibizioni di dog tricks.

Rosignano: “Magià di Stelle Galà”, è questo il titolo della serata di venerdì 8 agosto firmata dalla Proloco Io Amo Rosignano Solvay: appuntamento in piazza Risorgimento, dalle 21 fino a mezzanotte. Una iniziativa che la Proloco lancia, con il contributo del Comune di Rosignano, nell’ambito della rassegna “Un mare di eventi” con l’obiettivo di animare le piazze e creare una serata speciale di richiamo e divertimento per tutti.

Tanti gli ospiti: la straordinaria voce del tenore Massimo Gentili si darà il cambio sul palco con il comico Graziano Salvadori, pronto a scatenare l'allegria con i suoi intramontabili sketch. Momenti di magia con Professor Magik, esibizione sicuramente da applausi quella dell'associazione Go Dog Agility Team di Cecina che farà salire sul palco alcuni dei bravissimi cani campioni di dog dance. Presenti anche le ballerine della scuola Rosignano In Danza e gli atleti della ASD Taekwon-Do Rosignano.

"Sarà anche l’occasione – spiega Piero Pitarresi, vicepresidente Proloco – per far conoscere alcune associazioni del territorio. In particolare, Aima Costa Etrusca - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – con la quale stiamo organizzando anche un evento per settembre – e l’associazione di volontariato sociale Giacomo Onlus che opera a sostegno della ricerca oncologica”.

Conduce la serata Fernanda Paziente. Per info, prenotazione tavoli e sedie tel. 351.6675760

L’estate targata Proloco proseguirà poi con le serate di musica e animazione che fanno parte del denso calendario di “Un mare di eventi”, musica sotto le stelle tutti i martedì e giovedì sera in piazza Risorgimento e la proiezione gratuita il 13 agosto del film documentario “La Città di Sale” di Matteo Innocenti fino alla grande festa per il Compleanno di Rosignano da sabato 16 a mercoledì 20 agosto sul lungomare.



