Come diventare allenatore di calcio e istruttore di atletica: progetti al Fossombroni

Grosseto: La figura dell’allenatore di calcio è una delle più affascinanti, ma è un ruolo che necessita di grandi responsabilità. Il nuovo modulo del Fossombroni, dedicato agli studenti dell’indirizzo sportivo della scuola, cerca di dare le giuste indicazioni per intraprendere questo tipo di percorso. Sono molte, infatti, le professioni collegate strettamente al mondo dello sport e la figura dell’allenatore di calcio è una di quelle che va per la maggiore. Il responsabile dell’indirizzo sportivo Amedeo Gabbrielli, ha quindi deciso di introdurre questo progetto al Fossombroni, con alcune lezioni da dedicare ai ragazzi, grazie al contributo degli esperti.





«Niente è dettato dal caso nella nostra scuola – precisa Gabbrielli – da tempo, in accordo con la dirigente scolastica Francesca Dini, avevamo avvertito la necessità di dare ai nostri studenti anche questa possibilità. Molti dei nostri studenti praticano il calcio come attività sportiva, ma è giusto far conoscere a loro il ventaglio di possibilità lavorative che si possono originare anche quando non si diventa calciatori professionisti». Il progetto si avvale della collaborazione dell’allenatore Roberto Picardi che ha iniziato il percorso con una quindicina di studenti selezionati del Fossombroni. Il progetto prevede lezioni teoriche, ma anche pratiche sul campo di allenamento.

«Quello con gli studenti del Fossombroni – ha spiegato Roberto Picardi, allenatore e responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – è stato un incontro molto divertente, interattivo e costruttivo. Abbiamo parlato della struttura dell’allenamento e delle differenze che ci sono tra allenare un gruppo di adulti o un gruppo di bambini; gli stimoli, i comportamenti più corretti e le motivazioni da tenere presenti soprattutto quando si allenano i più piccoli. I ragazzi hanno parlato molto e si sono confrontati, cercando di costruire insieme una seduta d’allenamento che possa coinvolgere, motivare e far divertire i bambini. Sono riusciti a tirare fuori pensieri importanti su cosa aspettarsi, in questo senso, da un allenatore: concetti fondamentali per intraprendere questo percorso. Proprio per questo come Pro soccer lab stiamo portando avanti progetti e corsi non solo per formare calciatori ma anche allenatori preparati in grado di poter dare un contributo importante ai propri calciatori».

Il progetto sul calcio è seguito dall’insegnante del Fossombroni Stefano Rosini, in accordo con l’Aiac (Associazione italiana allenatori calcio).

Al modulo sul calcio è stato abbinato quello dell’atletica con la figura dell’istruttore presa come riferimento per gli studenti. Anche in questo caso il percorso sarà supportato da esperti del settore, come Salvatore Sbordone dell’Atletica Grosseto Banca Tema e del consiglio giovanile della Fidal. Il modulo sull’atletica è coordinato dall’insegnante del Fossombroni Gabriella Corzani.