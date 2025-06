Attualità Comaza. Un nuovo spazio per la comunità di Macchie e Zancona 26 giugno 2025

26 giugno 2025 92

92 Stampa

Redazione

Inaugurazione domenica 29 giugno 2025 alle 17 Arcidosso: Il sostegno alle piccole comunità del territorio di Arcidosso è uno degli obiettivi che il Comune si è posto come centrale della sua azione amministrativa. L'area delle Macchie e Zancona aveva la necessità di essere dotata di un'infrastruttura moderna e funzionale che costituisse un fulcro decentrato per le attività di servizio oltre a quelle di supporto alle feste e iniziative locali. Nasce così il progetto COMAZA che ha consentito la costruzione di una bella e grande struttura polivalente che sarà sede per la festa della Patata Macchiaiola e risposta per tutte le necessità sociali delle due comunità di Macchie e Zancona. L'edificio è facilmente accessibile dalla strada principale ed è dotato di spazi adeguati alle più svariate attività. Il finanziamento che lo ha reso possibile è stato possibile grazie al supporto del FAR maremma che ha attivato nello specifico la misura 19.2 del metodo Leader sui progetti di comunità. Domenica 29 giugno 2025 alle 17 il Comune inaugurerà la struttura illustrando nel dettaglio il progetto intorno a cui ruota il suo funzionamento. Saranno presenti il sindaco Jacopo Marini, i rappresentanti dell'associazione Monte Labbro e del FAR Maremma.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Comaza. Un nuovo spazio per la comunità di Macchie e Zancona Comaza. Un nuovo spazio per la comunità di Macchie e Zancona 2025-06-26T10:00:00+02:00 237 it Inaugurazione domenica 29 giugno 2025 alle 17 PT1M /media/images/COMAZA-Struttura-di-servizio-1.jpg /media/images/thumbs/x600-COMAZA-Struttura-di-servizio-1.jpg Maremma News Arcidosso, Thu, 26 Jun 2025 10:00:00 GMT