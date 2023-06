Comando Polizia Municipale ha una nuova autovettura

Sarà adibita ai controlli sul territorio. Potenziato il parco mezzi in dotazione del Comando della Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia che da questa mattina può disporre di una nuova autovettura di ultima generazione.

Castiglione della Pescaia: «Stiamo provvedendo – spiega la sindaca Elena Nappi che segue personalmente questo settore del Comune – a rinnovare le dotazioni operative, un vero e proprio restyling non solo dei veicoli, ma anche in termini di personale. La sicurezza e il decoro del territorio sono due obiettivi fondamentali per questa amministrazione e per conseguirli abbiamo bisogno di accrescere gli organi di controllo, tra cui appunto la Municipale».

«Questo ente – ricorda la prima cittadina – è da sempre sostenitore della mobilità sostenibile e per questo già in passato abbiamo dato il buon esempio ai cittadini con l’acquisto di mezzi destinati al Comando con alimentazione ibrida, tecnologia pulita e innovativa come lo è anche la nuova auto».