Colto da malore nel bosco mentre cerca funghi: 64enne salvato a Sorano

L'uomo, originario di Sovana, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in collaborazione con il 118. Per trasportarlo è stato necessario creare un varco nella fitta vegetazione e utilizzare una barella speciale.

Sorano: Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio dedicato alla ricerca di funghi si è trasformato in un'operazione di soccorso ieri pomeriggio nei boschi intorno a Sorano (Foto di repertorio). Un uomo di 64 anni, residente a Sovana, è stato improvvisamente colto da un malore, rimanendo bloccato in una zona isolata e coperta da una fitta vegetazione.

L'allerta, partita alle 17:45 di ieri, ha mobilitato i Vigili del Fuoco Volontari di Sorano, che hanno raggiunto il luogo indicato trovando il 64enne già sotto le cure del personale del 118. La vera sfida, però, è stata trasportarlo fuori dal bosco.

Per portare a termine il recupero, i vigili hanno dovuto letteralmente farsi strada tra rovi e arbusti per rendere praticabile il sentiero. Una volta creato il passaggio, hanno utilizzato la barella toboga per caricare l'uomo e, collaborando spalla a spalla con i sanitari, lo hanno trasportato in sicurezza fino all'ambulanza che attendeva sulla strada più vicina.