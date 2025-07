Coltiva Italia: dalla Maremma una nuova agenda agricola per la Toscana

Grosseto: «Il piano Coltiva Italia, approvato dal Governo Meloni, mette sul piatto oltre 3 miliardi di euro per rilanciare in modo concreto l’agricoltura italiana. È un segnale di attenzione vero - afferma il presidente provinciale di FDI Luca Minucci -, dopo anni di abbandono e burocrazia, verso un comparto strategico per il Paese. Ma questo provvedimento nazionale deve ora tradursi in azioni locali e visione politica, perché la sfida vera si gioca nei territori. E per quanto riguarda la nostra terra, non ho dubbi: la Maremma può e deve essere protagonista nella costruzione delle future politiche agricole della Toscana.

Per questo rivolgo un invito diretto a imprenditori agricoli, allevatori, giovani del settore e associazioni di categoria della provincia di Grosseto: sediamoci insieme attorno a un tavolo e costruiamo, da qui, l’agenda agricola della Maremma da qui al 2030. Un’agenda che sia frutto dell’ascolto, dell’esperienza, della concretezza. Un percorso condiviso che possa tradursi in proposte politiche vere, forti, regionali, capaci di riportare finalmente l’agricoltura maremmana al centro dello sviluppo economico e territoriale.

Ho già in agenda una serie di incontri con operatori del settore e rappresentanze locali. Invito chiunque voglia partecipare attivamente a contattarmi: Fratelli d’Italia vuole costruire la sua proposta agricola per la Toscana partendo proprio dalla Maremma. È il momento di agire, non con slogan, ma con una visione chiara e condivisa. L’agricoltura maremmana merita attenzione, rispetto e futuro. Noi siamo pronti a scriverlo. Insieme».