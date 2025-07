Sport Colpo grosso allo Jannella: il Big Mat Bsc batte il Parma in gara due 6 luglio 2025

I biancorossi si sono imposti per 4-6. Bene il monte di lancio con Prins e Rodriguez Grosseto: Uno straordinario Big Mat Bsc Grosseto batte la capolista Parma e aggancia i cugini del Bbc in classifica. Il secondo match allo Jannella, infatti, è terminato sul risultato di 4-6 in favore dei biancorossi. Da segnalare l’ottima prestazione dei due lanciatori, Scott Prins e Rodriguez Jimenez (vincente della gara) e della difesa maremmana, nonché il fuoricampo siglato da J’Rujeanon Isenia. La gara ha visto gli emiliani portarsi sul 2-0 nei primi tre inning, mentre il pareggio biancorosso è arrivato nel quarto tempo con il fuoricampo da due punti di Isenia. Sul risultato di 2-2 si apre il quinto tempo, dove il Parma conquista due volte casa base (doppio di Concepcion) e vola sul 4-2. Tutto cambia nell’inning successivo, quando sul monte di lancio sale Nino Gallego al posto di Casanova Callaba: il Big Mat Bsc ribalta infatti il risultato con Aloma Herrera, McIlwain, Lopez e Isenia (volata di sacrificio). La gara si chiude sul 4-6 in favore del roster di casa. Successione punti Parma Clima: 101 020 000 Big Mat Bsc Grosseto: 000 204 00X Battitori Parma Clima: Angioi 4 (1/5), Gonzalez Sanamè 9 (1/4), Geraldo Garcia 6 (2/4), Concepcion Hernandez 5 (2/4), Mineo DH (0/4), Ascanio Mendez 3 (2/4), Monello 2 (0/3), Flisi 7 (0/3), Battioni 8 (0/3, Astorri 0/1); Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/2), McIlwain 8 (1/3), Lopez 2 (0/3), Isenia DH (1/3), Ambrosino 9 (1/4), Marucci 3 (0/3), Piccinelli 7 (1/4), Luciani 4 (0/3). Lanciatori Parma Clima: Casanova Callaba (5.0 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 3 SO), Nino Gallego (L, 0.1 IP, 4 R, 3 ER, 5 BB, 1 SO), Kourtis (2.2 IP, 1 BB, 5 SO); Big Mat Bsc Grosseto: Prins (5.0 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 6 SO), Rodriguez Jimenez (W, 4.0 IP, 2 H, 6 SO). Arbitro capo: Luca Palazzotto Arbitro 1B: Alessandro Signifredi Arbitro 3B: Alberto Germano Foto di Noemy Lettieri. Seguici



