Colpo di mercato in casa dell’Atlante Grosseto, arriva l’italo brasiliano Leandrinho

Grosseto: Grande colpo di mercato dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli che in piena sintonia con il suo allenatore Alessandro Izzo, sono riusciti a portare a Grosseto un giocatore eccezionale come Leandrinho, giocatore naturalizzato italiano, che mezza Italia lo stava cercando e la dirigenza biancorossa ha anticipando tutti portandolo a giocare in Maremma.



Il giocatore italo brasiliano è da molti anni che gioca in Italia e sempre in formazioni che hanno militato in serie “A” e in serie “A2” e per citarne solo alcune, Pescara, Chieti, Belluno, Corigliano, Luparense, Milano, Genova e in questa ultima stagione è stato uno dei principali protagonisti della promozione in serie “A2” del Venezia Mestre.

Contattato telefonicamente il tecnico piombinese si è dichiarato ampiamente soddisfatto di essere riuscito con la società ad accaparrarsi le prestazioni di un giocatore così importante affermando che «Leandrinho è sempre stata la mia prima scelta e in settimana prossima potrebbe essere quella giusta per il rinnovo di Baluardi e poi la scelta del secondo slot degli stranieri, dato che noi non abbiamo intenzione di fare da comprimari nel nuovo campionato nazionale di calcio a 5 di serie “A2”, ma cercare di giocarsi le partite con tutti».