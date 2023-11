Cronaca Colpito da malore in auto. Inutili i soccorsi, muore un uomo di 80 anni 8 novembre 2023

8 novembre 2023 122

122 Stampa

Redazione

Massa Marittima: Un uomo di 80 anni è stato colpito da malore mentre si trovava in auto, lungo la strada comunale Massetana-Accesa. Immediato è stato l'intervento del 118, il personale sanitario ha subito praticato le manovre rianimatorie del caso, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è purtroppo deceduto. Sul posto ambulanza infermieristica Massa Marittima, Elisoccorso Pegaso 2, Forze dell'ordine.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Colpito da malore in auto. Inutili i soccorsi, muore un uomo di 80 anni Colpito da malore in auto. Inutili i soccorsi, muore un uomo di 80 anni 2023-11-08T21:15:00+01:00 71 it Un uomo di 80 anni è stato colpito da malore mentre si trovava in auto, lungo la strada comunale Massetana-Accesa. PT1M /media/images/CRI-e-Pegaso-1.jpg /media/images/thumbs/x600-CRI-e-Pegaso-1.jpg Maremma News Massa Marittima, Wed, 08 Nov 2023 21:15:00 GMT