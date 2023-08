Colpi di arma da fuoco su Finanzieri, l'allarme del Silf

Tofanelli e De Luca: «Vicinanza agli agenti. Preoccupante incremento di livello della pericolosità criminale già registrata in quel territorio, le autorità intervengano»



Il SILF – Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri, attraverso il Segretario Provinciale Roberto Tofanelli e il Segretario Regionale Francesco De Luca, esprime solidarietà e vicinanza ai finanzieri che nella nella serata di sabato 26 agosto, nel corso di un controllo nella zona delle Collacchie nel territorio di Castiglione della Pescaia, sono stati oggetto di aggressione a colpi di arma da fuoco, per fortuna senza conseguenze, esplosi da ignoti soggetti nascosti nella fitta vegetazione.

«L’episodio, che rappresenta un preoccupante incremento di livello della pericolosità criminale già registrata in quella zona, ci dà l’occasione per interessare le Autorità locali di pubblica sicurezza affinché siano attivati specifici dispositivi locali per sensibilizzare sull’importanza dei presidi di sicurezza personale e sulla formazione sull’autotutela dei finanzieri che si trovano ad operare in condizioni potenzialmente pericolose, nonché sollecitare i cittadini a sostenere l’attività della guardia di finanza sul nostro territorio».