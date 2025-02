Colonia Marina, Sindaco Buoncristiani: perché c’è particolare interesse da parte dell’ex assessore?

Follonica: "Apro il giornale questa mattina e resto alquanto sbalordito nel leggere le parole dell’ex assessore della giunta Benini, Barbara Catalani, sulla Colonia Marina di Follonica: l’ex assessore chiede lumi a questa Amministrazione sul futuro della struttura sul mare senza esplicitare di trovarsi ed essersi trovata in una situazione se non altro di inopportunità, visto che nel corso del mandato Benini una delle proposte pervenute per il recupero della Colonia arrivava proprio da una figura professionalmente molto vicina a Catalani.

Almeno nel corso della campagna elettorale il centrosinistra avava avuto la “decenza” di non affrontare l’argomento (i progetti per la struttura non sono mai stati resi pubblici, dibattuti o fatti visionare), ma evidentemente a Catalani la questione sta particolarmente a cuore, tanto da non riuscire a trattenersi. Rassicuriamo comunque Catalani che anche questa Amministrazione tiene particolarmente alla questione, tra l’altro lo fa in modo trasparente, e puntando a far rinascere la struttura, calpestata, deturpata e colpevolmente abbandonata negli anni dalle scelte discutibili fatte dai nostri predecessori", cosi il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani