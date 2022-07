Collisione tra due imbarcazioni, deceduto uno degli occupanti

Monte Argentario: Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.25, perveniva alla sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, una richiesta di soccorso a seguito di una collisione tra due unità nel tratto di mare compreso tra l’isola del Giglio e il promontorio dell’Argentario.



Veniva disposto l’invio in zona di 3 unità navali della Guardia Costiera provenienti rispettivamente da Porto Santo Stefano, Porto Ercole e dall’isola del Giglio e veniva anche richiesto l’intervento di una squadra sub e di un elicottero dei Vigili del Fuoco. I soccorritori giunti sul posto constatavano che i mezzi interessati erano un’unità a vela di 14 metri di lunghezza ed un potente motoscafo e che le persone coinvolte erano in tutto sei.

Quattro di esse venivano tratte in salvo dai mezzi della Guardia Costiera e trasportate a Porto Ercole. Veniva constatato il decesso un uomo, probabilmente di età compresa tra 50 e 60 anni, mentre un'altra persona risulta attualmente dispersa.

Le due unità coinvolte, seppur danneggiate, restavano in galleggiamento nella zona dell’accaduto. L’Autorità Giudiziaria di Grosseto disponeva il sequestro delle imbarcazioni ed affidava le indagini ai militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano. Proseguono ininterrottamente le ricerche della persona dispersa, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto - Guardia Costiera anche con l’ausilio di un elicottero in configurazione SAR (search and rescue) della Guardia Costiera decollato da Sarzana (SP) attrezzato per la ricerca ed il soccorso anche notturno, e sono in corso aggiornamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.