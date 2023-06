Colline dell'Abegna, avviati i lavori per la Cot a Orbetello

Orbetello: Partiti i lavori per la realizzazione della Cot – Centrale operativa territoriale all'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. In linea con quanto contenuto nel DM 77 e sulla base delle risorse stanziate dal PNRR, la Asl Toscana sud est ha presentato alla fine del marzo scorso, i progetti per la sanità delle Colline dell'Albegna, per un totale di circa 9 milioni di euro.

La Centrale operativa territoriale di Orbetello trova spazio all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio, con un investimento di 115 mila euro. I lavori appena iniziati termineranno nell'autunno di questo anno. Le Cot svolgono una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti al fine di assicurare continuità, accessibilità e integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

“In particolare l’equipe che vi lavorerà avrà l’obiettivo di coordinare gli spostamenti dei pazienti cronici e quelli in dimissione dai reparti ospedalieri, assicurando la continuità assistenziale a domicilio oppure nelle strutture territoriali come l’ospedale di comunità – spiega Roberta Caldesi, direttrice Zona Colline dell'Albegna - In questo momento è allo studio, da parte di un gruppo interdisciplinare che la Sud est ha messo su all’interno della direzione, quello che sarà il modello organizzativo della COT. Tale ipotesi sarà messa a confronto e affinata ai tavoli regionali per avere omogeneità di percorsi, dei campi di attività e delle interconnessioni con gli altri servizi territoriali distrettuali, anche con l’emergenza-urgenza”.