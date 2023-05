Sport Collesalvetti, giornata da ricordare per la Polisportiva Barbanella Uno 1 maggio 2023

Redazione Grosseto: Un altro fine settimana da ricordare per le giovani ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno.

Nella cornice del Palazzetto di Collesalvetti, si è svolta la 2° prova regionale del Campionato individuale silver di Federazione categoria LC3 attrezzi di ginnastica artistica. Le atlete di Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali hanno nuovamente brillato, portando a termine le loro prove quasi tutte sul gradino più alto del podio. Nella categoria Junior 1 Alice Frosi ( 12 anni) migliora di una posizione il suo precedente piazzamento regionale salendo questa volta sul 1° gradino del podio. Nella categoria Junior 3 anche Benedetta Campomori risale dalla 2° alla 1° posizione, ottenendo una bellissima e meritatissima medaglia d’oro assoluta. Medaglia d’oro anche per Ambra Conti e medaglia d’argento per Melania Santini nella categoria senior 1. Da segnalare anche le ottime prove di Ginevra Chechi, 5° classificata, e Matilde Cosimi . Grandissima soddisfazione, entusiasmo e orgoglio da parte di tutto lo staff per questi nuovi bellissimi risultati che confermano una volta di più il valore di tecnici ed atleti in uno sport bellissimo ma molto particolare, in cui la minima incertezza viene pagata cara nel punteggio finale. La stagione agonistica regionale prosegue con le seconde prove del Campionato a squadre di serie D: la prossima settimana scenderanno nuovamente in pedana le ginnaste della categoria LD. Seguici





