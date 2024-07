Collegamenti con l’Isola del Giglio: anche Cna ribadisce l’importanza del bando unico

Stefano Feri, presidente di Cna Turismo e commercio commenta le richieste alla Regione del sindaco Schiaffino: “Ci preoccupa il futuro del servizio di trasporto”



Grosseto: “Serve un bando unico per la gestione dei trasporti nelle isole dell’arcipelago toscano e ci auguriamo, quindi, che la Regione accolga l’invito rivolto, anche di recente, dal sindaco di Isola del Giglio Armando Schiaffino”. Stefano Feri, imprenditore gigliese e presidente di Cna Turismo e commercio Grosseto si unisce alle richieste presentate da primo cittadino, a seguito della notizia dello sciopero indetto dai lavoratori di Toremar, per la giornata di domenica 21 luglio.

“Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori, che vedono il loro posto di lavoro a rischio, e ribadiamo – dice Feri – che il problema non è certo far fronte allo sciopero e quindi alle minori corse offerte nella giornata di domenica, sebbene questo avvenga nel momento in cui la stagione turistica è nel pieno ed avrà qualche ripercussione sull’economia locale, ma torniamo a sottolineare che la nostra preoccupazione riguarda il futuro del servizio di trasporto e lo scenario che si andrà a delineare con il prossimo bando: un bando unico, che preveda i collegamenti per tutte le isole dell’arcipelago toscano dà a residenti, imprenditori e turisti maggiori garanzie su servizi e prestazioni garantiti, mentre lo ‘spacchettamento’ delle tratte, oltre a mettere in pericolo posti di lavoro preziosi, rischia di penalizzare alcune aree e favore di altre e questo non è accettabile”.

Cna Grosseto ha già presentato le proprie proposte per il nuovo bando: “Abbiamo chiesto maggiore attenzione ai servizi per persone con disabilità, nuovi collegamenti con altre isole, mezzi per il trasporto dei soli passeggeri, sconti per i veicoli commerciali: tutti servizi migliorativi dell’offerta”, ricorda Feri. “Elementi che però non possono prescindere da alcuni requisiti minimi che dovranno essere previsti nel bando e che vanno a tutela della dignità dei lavoratori e del diritto all’occupazione”.