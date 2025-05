Collaborazione con la Cooperazione

Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a Unicoop Tirreno, società cooperativa e Sezione Soci, per il generoso contributo destinato a Cri, Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, in occasione di una recente iniziativa di raccolta fondi svoltasi a Porto Ercole. Questa collaborazione ha dimostrato ancora una volta come il lavoro di rete e il sostegno reciproco siano fondamentali per affrontare le sfide sociali e umanitarie del nostro territorio.

Orbetello: Oltre a questa importante iniziativa, scrive il presidente della Cri, Michele Casalini, desideriamo evidenziare il proseguo dell’attività presso l’Ipermercato di Neghelli, con il progetto del "Cestello Solidale". Questo spazio, allestito in collaborazione con la cooperativa, rappresenta un punto di raccolta dedicato ai prodotti alimentari donati da cittadini di Orbetello e turisti. I beni raccolti vengono successivamente destinati all'area socio-assistenziale della Croce Rossa Italiana, contribuendo concretamente a sostenere le famiglie e le persone più bisognose della nostra comunità. Lo sportello sociale è aperto presso la Sede Cri di Orbetello il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Ha " proiezioni" per la consegna di pacchi alle Famiglie, presso le sedi di Porto Ercole e Santo Stefano.

Questa sinergia tra il mondo della cooperazione, le istituzioni e i cittadini testimonia come la collaborazione possa creare un impatto positivo e duraturo, rafforzando il senso di solidarietà e di responsabilità collettiva. Invitiamo tutti a continuare a partecipare attivamente a queste iniziative, perché ogni gesto di solidarietà rappresenta un passo in avanti verso una società più equa e solidale.

Ringraziamo ancora una volta Unicoop Tirreno e tutti i cittadini che, con il loro contributo, rendono possibile il nostro impegno quotidiano a favore delle fasce più deboli della popolazione.