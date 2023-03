Dalla regione Codice giallo per vento e mareggiate per venerdì 10 marzo 9 marzo 2023

Redazione Firenze: Ancora tempo perturbato sulla Toscana con forte vento, mareggiate sulla costa e piogge e rovesci sparsi. Questo in sintesi il quadro dei fenomeni previsti per la giornata di domani, venerdì 10 marzo. Ancora una volta protagonista principale sarà il vento, che rinforzerà con raffiche da ovest e da sud-ovest nel corso della mattina. Forti raffiche sono attese soprattutto sull'Arcipelago, sulla costa tra Livorno e Grosseto e sui rilievi limitrofi. Locali forti raffiche sulle restanti zone centro-meridionali, in particolare sull'Appennino tosco-romagnolo e zone sottovento. Anche il mare vedrà domani il moto ondoso in aumento: mare agitato a nord dell'Elba, localmente molto agitato al largo. Molto mosso a sud dell'Elba. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento (dalle 10 a mezzzanotte) e mareggiate (dalle 9 a mezzanotte) di venerdì 10 marzo.

