Codice giallo per rischio idrogeologico e mareggiate per giovedì 26 ottobre

25 ottobre 2023

Federico Taverniti

Firenze: Ancora maltempo in Toscana nelle prossime ore, con piogge sparse più insistenti sulle zone settentrionali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico, con validità dalle 14 fino alla mezzanotte di domani, giovedì 26 ottobre, per le zone a nord-ovest della regione, e un codice giallo per mareggiate, con validità dalla mezzanotte fino alle 15 sempre di domani per il tratto di costa a nord fino alla foce dell’Arno.

Per la giornata di oggi previsti occasionali temporali sulle zone settentrionali, nel pomeriggio-sera. Il vento, oggi, sarà localmente forte di Libeccio sul litorale centro-settentrionale e sui crinali appenninici e relative zone sottovento, con raffiche fino a 50-70 km/h. Mari molto mossi. Domani, giovedì, possibili rovesci e isolati temporali dal pomeriggio sulle zone nord-occidentali. Vento di Libeccio forte o di burrasca sulla costa settentrionale (60-70 km/h), localmente di burrasca forte (70-80 km/h) sui crinali appenninici e zone sottovento. Mari molto mossi o localmente agitati a nord di Capraia, mossi o molto mossi a sud. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici





