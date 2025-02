Dalla regione Codice giallo per neve e vento. Meteo in miglioramento per sabato 15 febbraio 14 febbraio 2025

Firenze: La perturbazione che sta interessando anche la Toscana dovrebbe attenuarsi gradualmente fino ad un deciso miglioramento previsto per domani, sabato 15 febbraio. Temperatura in calo, con possibilità di nevicate anche a quote basse (300-500 metri) nei versanti appenninici emiliano-romagnoli e aretini e, dalla sera, fino a 400-700 metri anche sui rilievi centro-meridionali. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per neve dalle 14 di oggi, venerdì, alle 7 di domani, sabato per le zone appenniniche emiliano-romagnole e aretine e dalle 20 di oggi fino alle 7 di domani per quelle amiatine. Codice giallo per vento (dalle 15 di oggi alle 9 di domani) per le zone centro-nord interne. Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, alla seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



