Codice giallo di allerta esteso su gran parte della Toscana

Firenze: La perturbazione in transito sulla Toscana si fa più intensa e oltre a pioggia e temporali porta anche il rafforzamento dei venti.

Per questo la Sala Operativa della protezione civile regionale estende dalle 21 di oggi (domenica 16 novembre) l’allerta già in vigore con codice giallo a quasi tutto il territorio della regione, incluse le isole dell’Arcipelago.

L’aggiornamento del bollettino protrae l’allerta all’intera giornata di lunedì 17 novembre e riguarda non solo temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore ma anche mareggiate e raffiche di vento.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo