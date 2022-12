Codice della crisi d'impresa: una serie di incontri con Cna

Cambiano i criteri per intercettare i sintomi di crisi: gli esperti di Cna incontrano gli associati in tutta la provincia a partire dal mese di gennaio. Ecco il calendario



Bramerini: "Vogliamo accompagnare i nostri associati nella conoscenza della normativa, rispetto alla quale abbiamo chiesto modifiche per le piccole e piccolissime imprese ai nostri parlamentari".





Grosseto: Dopo lo stop imposto dal Covid e due anni di lavoro, proposte e proroghe, a luglio è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Si tratta di una normativa che attua la direttiva Ue 2019/1023 finalizzata a prevenire le crisi aziendali e favorire la loro individuazione attraverso una serie di misure organizzative, amministrative e contabili, in funzione della natura e della dimensione dell’impresa.

La via delineata dal legislatore è chiara: l’imprenditore deve intercettare eventuali sintomi di crisi, con la maggiore tempestività possibile, per ridurre gli effetti, spesso drammatici, dell’insolvenza delle imprese sul tessuto economico. Il nuovo codice demanda agli amministratori e agli imprenditori individuali di dotarsi di assetti organizzativi, contabili e amministrativi adatti a rilevare in modo tempestivo i segnali di stress economico e finanziario e di mettere in campo le misure per fronteggiare queste situazioni. Proprio per sostenere le imprese nel dotarsi degli adeguati sistemi di pianificazione, programmazione e controllo continuo della gestione, Cna Grosseto ha organizzato una serie di incontri su tutto il territorio.

Il cambio normativo segna una nuova fase nella governance e nel controllo di gestione anche delle piccole e medie imprese: "Per questo - commenta il direttore di Cna Anna Rita Bramerini - abbiamo organizzato dei momenti di confronto, sensibilizzazione e informazione delle nostre imprese associate su un tema così delicato e importante. Vogliamo aiutare e accompagnare i nostri associati per quanto riguarda la conoscenza di questa nuova normativa, rispetto alla quale abbiamo chiesto di recente ai nostri parlamentari una revisione della legge, visti i tempi difficili che le aziende stanno attraversando, soprattutto per quanto riguarda le piccole e piccolissime imprese”.

Il primo appuntamento è in programma per il 12 gennaio 2023, nella sala riunioni di Cna Grosseto; il 13 gennaio, invece, appuntamento a Orbetello, nella sede Cna di via Don Minzoni 10/c; il 17 gennaio incontro a Follonica, in via Strada Aurelia Vecchia 1325, mentre il 18 gennaio incontro a Castel del Piano, nella sede Cna di via Del Fattorone 18/d, per passare il 19 gennaio a Manciano, nella sede di via Circonvallazione sud 13/d. Gli incontri riprendono il 2 febbraio, nella sede Cna di Follonica, per le imprese associate di Massa Marittima, per proseguire il 3 nella sede Cna di Manciano per le imprese di Pitigliano e terminare il 7 febbraio a Castiglione della Pescaia, nella sede di via Dei Maniscalchi 3.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 16.30.