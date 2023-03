Codice dei contratti pubblici: ecco il corso di formazione della Cisl

Un percorso formativo promosso dalla Funzione pubblica



Grosseto: La Cisl Funzione pubblica organizza un corso di alta formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici, per tutti coloro che vorranno partecipare, per motivi di lavoro o per formazione personale. Il corso, che si terrà da remoto in sei lezioni da quattro ore l’una, sarà tenuto da esperti del settore e servirà, dunque, per approfondire la materia e le novità sugli impatti operativi nella pubblica amministrazione.

“Questo percorso in sei tappe avrà lo scopo di formare i candidati – ha spiegato Simona Piccini – preparandoli ai concorsi pubblici e aiutandoli nell’analisi delle novità del settore degli appalti, identificando gli impatti operativi nella pubblica amministrazione, inclusa l’analisi di strategie per la gestione delle fasi procedimentali, nonché contenziose”.

Tra i principali contenuti ci sono i cenni ai principi, con particolare riferimento al principio del risultato e di conservazione dell’equilibrio contrattuale, la disciplina Rti, i consorzi e gli operatori coinvolti, oltre alle stazioni appaltanti, ai cenni sul Rup e alla commissione di gara. A tenere la formazione saranno i relatori Arturo Cancrini, Eugenio Dalli Cardillo, Maurizio Boifava, Cino Benelli e Alessandro Orlandi.

“Il nuovo codice dei contratti pubblici”, questo il nome del corso, è riservato agli iscritti della Cisl Funzione pubblica e per partecipare è necessaria la prenotazione.

Per iscriversi alla Cisl e poter usufruire del corso, è possibile inviare un messaggio Whatsapp al 366 7168627.