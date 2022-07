Cna, Turismo, eventi e cura dei centri abitati per rilanciare l’economia

Cna e Comune si incontrano per parlare delle richieste delle imprese. A ottobre il prossimo momento di confronto



Roccastrada: Migliorare il decoro urbano, incentivare la promozione turistica, valorizzare maggiormente il territorio, realizzare un’area di sosta per i camper. Sono solo alcune delle richieste che una rappresentanza di imprese associate a Cna ha presentato al sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, durante un incontro che si è tenuto qualche giorno fa.

Tutte istanze ascoltate con attenzione dall’amministrazione comunale, che si è impegnata a fissare un altro momento di confronto nel mese di ottobre, per capire quali azioni comuni intraprendere.

“Ho apprezzato l’incontro – dichiara il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – perché credo da sempre, e ora più che mai vista la situazione difficile che stiamo vivendo, che fare rete con più soggetti e con le associazioni di categoria sia fondamentale per il benessere del territorio. Abbiamo parlato di problemi, ma ancora di più di progetti per il futuro: dalla rigenerazione urbanistica e dei centri storici, ai bandi del Pnrr che porteranno risorse fondamentali. Inoltre abbiamo parlato delle risorse già in bilancio per i tutti i paesi e i centri del nostro comune”.

Oltre ai temi già indicati, le imprese roccastradine hanno chiesto la messa in sicurezza del teatro, un progetto per sostenere ed incentivare l’albergo diffuso, l’organizzazione di tour guidati e trekking per favorire la scoperta e la riscoperta del territorio, una maggiore valorizzazione delle produzioni di eccellenza locale, come l’olio e il vino.

“Crediamo – dice Debora Pizzetti, referente di zona di Cna Grosseto – che la valorizzazione del territorio e delle sue produzioni e l’incentivazione di turismo e cultura possono fare da volano per la crescita di tutte le attività che hanno sede nel comune di Roccastrada. Accogliamo, quindi, con favore l’impegno assunto dall’amministrazione comunale a organizzare un prossimo incontro. Siamo convinti che solo attraverso la concertazione si possano individuare strategie condivise a sostegno delle imprese e delle persone che vivono sul territorio”.

