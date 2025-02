Attualità Cna Sostenibile, al via un percorso gratuito per migliorare la digitalizzazione delle imprese 6 febbraio 2025

Due obiettivi: migliorare la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese. Questo grazie a una serie di servizi gratuiti, utili anche per accrescere le proprie competenze per la partecipazione ai bandi. Viterbo: Il mezzo per arrivare al fine è il polo di innovazione Digital Ace - Artisanal and Cooperative Enterprises – finanziato dall’Ue con i fondi del Pnrr. A livello nazionale il progetto è promosso da Fondazione Pico, Cna e Legacoop, mentre sul territorio il punto di riferimento è Cna Sostenibile. Il processo di trasformazione digitale avviene in due fasi. La prima riguarda una valutazione approfondita del livello di digitalizzazione dell’impresa e delle sue diverse dimensioni aziendali (tecnologia, digitalizzazione, risorse umane e sostenibilità) insieme all’individuazione delle esigenze di innovazione tecnologica. Quindi, l’elaborazione di un percorso personalizzato per colmare le carenze, con servizi di consulenza specialistica e l’accesso privilegiato alla rete di Centri di competenza e Poli europei di innovazione digitale (Edih) di eccellenza. Le imprese che vogliono sfruttare l’opportunità gratuita di innovarsi possono fare affidamento sui Cna Sostenibile, che le accompagnerà passo dopo passo lungo l’intero percorso. Per ulteriori informazioni è possibile contrattare il numero 0761/176831 o scrivere a digital-ace@cnasostenibile.it.

