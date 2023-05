Cna raccoglie fondi per l’Emilia Romagna

Ecco tutte le informazioni per partecipare all’iniziativa di solidarietà promossa dall’associazione nazionale degli artigiani e della piccola e media impresa.



Grosseto: Anche Cna, l’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa, si mobilita per l’Emilia Romagna. E lo fa con un conto corrente dedicato alla raccolta di donazioni finalizzate a sostenere le aree più colpite, attivato da Cna nazionale. L’alluvione, infatti, oltre a provocare la tragica perdita di vite umane, ha causato danni considerevoli: distruzione di proprietà, infrastrutture, attività imprenditoriali e gravissime difficoltà per le comunità locali.

Di fronte a questa emergenza, quindi, anche gli artigiani e le piccole e medie imprese hanno voluto fare la propria parte. È possibile quindi donare sul conto corrente attivato a Bper, iban IT07P0538702405000003846455, indicando come causale: Cna per l’emergenza in Emilia Romagna

Ogni donazione verrà utilizzata in modo responsabile e trasparente per fornire assistenza immediata alle realtà colpite. Per informazioni è possibile contattare la sede territoriale di Grosseto: 0564 4711 – associazione@cna-gr.it