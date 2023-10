Cna premiata a Roma per i buoni risultati sul tesseramento

Oltre 150 soci e titolari di impresa in più iscritti a Cna nell’ultimo biennio valgono all’associazione grossetana un riconoscimento durante l’incontro nazionale “Cna davanti a tutti”



Roma: Un riconoscimento per i buoni risultati ottenuti nel tesseramento di nuovi associati. Lo ha ricevuto Cna Grosseto nel corso dell’incontro annuale, che si è tenuto a Roma mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Cna Davanti a tutti”. “Una grande soddisfazione – commenta il direttore Anna Rita Bramerini - che testimonia come il nostro impegno sul territorio per gli artigiani e le piccole e medie imprese, sia apprezzato. Mi preme ringraziare le tante aziende per la fiducia che ci viene accordata”. Un premio che arriva inaspettato: “Non sapevamo – spiega Debora Pizzetti, responsabile del tesseramento di Cna Grosseto – che nel corso di questo incontro, tra le Cna territoriali premiate dal presidente nazionale Dario Costantini, ci sarebbe stata anche la nostra associazione e questo, ovviamente, ci rende orgogliosi. Il risultato raggiunto lo scorso anno con 2842 titolari e soci di impresa associati e un aumento di oltre 150 iscritti diretti, deve essere preso come uno stimolo per continuare a lavorare nel migliore dei modi per i nostri associati. Cna Grosseto, negli ultimi due anni, ha affiliato tante imprese, molte delle quali guidate da giovani imprenditori: un risultato da attribuire all’impegno di tutta l’organizzazione e che sarà uno sprone per fare ancora meglio”.

Sono tanti i servizi che Cna Grosseto offre agli associati, oltre alla tutela: da quelli tradizionali di contabilità e consulenza sul lavoro a quelli specialistici erogati da Cna Ambiente&Sicurezza, che si sono arricchiti di nuove prestazioni proprio di recente, dalla formazione, organizzata dall’agenzia formativa Cna Servizi, alla consulenza per lo sviluppo di business, la finanza agevolata, la consulenza per la partecipazione a bandi e gare, il supporto per la richiesta di contributi pubblici.

“Siamo consapevoli che la rappresentanza è in crisi nel nostro Paese – conclude Bramerini – e anche sul nostro territorio paghiamo le conseguenze dell’inverno demografico che si riflette anche sul numero delle imprese presenti, perché il ricambio generazionale è in crisi al fatto che sempre più aziende chiudono e sempre meno aprono. Per questo dobbiamo cercare di dare il meglio, anche con nuove competenze e professionalità, per rispondere alle esigenze delle imprese”.