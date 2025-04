Cna Pensionati, record assoluto di iscritti: 3.556. Nisi confermato presidente

“Abbiamo un nuovo direttivo, nuove convenzioni, ma soprattutto un nuovo record assoluto di cui andiamo orgogliosi”. Cna Pensionati vola altissimo, toccando la vetta di 3.558 iscritti. Lo ha ufficializzato ieri pomeriggio Fabrizio Marra, segretario Cna Pensionati Lazio, oltre che di Viterbo e Civitavecchia, nel corso dell’assemblea elettiva, tra conferme ed esordi tra gli eletti.

Viterbo: In forza dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi quattro anni, Giuliano Nisi sarà ancora il presidente del sindacato in campo per la tutela e la salvaguardia degli interessi degli anziani. Vicepresidente è Alberto Menichetti.

A fornire il numero record di associati ieri è stato Marra. “Quando ci siamo insediati, a giugno del 2022 – ha detto – erano circa 3.300, oggi siamo arrivati a 3.556 tessere. Un trend che si conferma in crescita ancora oggi. Questo ci conforta e ci spinge a fare ancora meglio nel prossimo quadriennio. Un risultato per il quale ringraziamo tutti i pensionati che hanno voluto darci fiducia”.

I vertici di Cna Pensionati Viterbo e Civitavecchia ieri non si sono però presentati a mani vuote, anzi: la lista delle convenzioni adesso si allunga. “È stata infatti appena siglata quella con la Conad – hanno spiegato Nisi e Menichetti – tramite un’apposita tessera che è stata già consegnata ai presenti all’assemblea elettiva. È valida in tutti i punti vendita, dove, nei giorni di martedì e giovedì, gli associati potranno beneficiare di uno sconto del 10 per cento su tutti i prodotti a prezzo pieno”.

Una nuova convenzione che va ad aggiungersi alle altre, compresa quella più recente con la clinica Siligato di Civitavecchia, che prevede sconti del 40 per cento su oltre 250 prestazioni tra le più diverse tipologie di visite mediche, esami, radiografie, ecografie e altro ancora, per molte delle quali le liste di attese sono lunghissime.

“Una doppia iniziativa – conclude Nisi – che non è casuale. Abbiamo infatti pensato di intervenire su due aspetti molto importanti per la nostra categoria, ovvero la sanità e il potere di acquisto. Per questo dobbiamo ringraziare Conad e Siligato, che si sono mostrate sensibili alle nostre esigenze”.

I pensionati che vogliono ricevere la tessera Conad possono contattare la Cna al numero 0761/2291.

Questi i nuovi organismi di Cna Pensionati.

Presidente: Nisi Giuliano.

Vicepresidente: Alberto Menichetti.

Direzione territoriale: Giuliano Nisi, Giacinto Frezza, Ottavio Biondi, Elvira Lelli, Renzo Massetti, Alberto Menichetti, Sergio Stella, Maurizio Paradiso, Simone Pietrarelli, Marisa Risca, Maria Teresa Vergaro, Gaetano D’Aleno, Eraldo Costantini.

Delegati assemblea regionale Lazio Cna Pensionati: Nisi Giuliano, Frezza Giacinto, Biondi Ottavio, Lelli Elvira, Massetti Renzo, Menichetti Alberto, Stella Sergio, Paradiso Maurizio, Pietrarelli Simone, Risca Marisa, Vergaro Maria Teresa, D’Aleno Gaetano, Costantini Eraldo.

Delegati assemblea territoriale Cna Viterbo e Civitavecchia: Nisi Giuliano, Menichetti Alberto, Biondi Ottavio, Paradiso Maurizio.

Delegati Collegio dei garanti e revisori di Cna Viterbo e Civitavecchia: Massetti Renzo, Lelli Elvira, Vergaro Maria Teresa.