CNA Grosseto: “Pronti a sostenere le iniziative per la Tirrenica”

Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto, commenta l’incontro indetto dalla Camera di Commercio e ribadisce la centralità dell’infrastruttura per l’economia e la sicurezza del territorio

Grosseto: “Accogliamo con piacere e interesse l’invito della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno a all’incontro sulla Tirrenica, al quale parteciperò per ribadire la disponibilità della nostra associazione a intraprendere tutte le azioni necessarie, per sbloccare una situazione di stallo che è diventata insostenibile”. Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto commenta così l’incontro in programma nella sede dell’ente camerale di via Cairoli a Grosseto in programma per il 1° agosto prossimo.

“L’adeguamento della Tirrenica è di assoluta priorità e siamo, francamente, stanchi dei tanti impegni presi dai Governi che si sono succeduti in questi anni e che, puntualmente, sono stati disattesi – prosegue Banini –. È evidente che la Tirrenica non è mai stata considerata una priorità e ci si è trincerati, a lungo, dietro dichiarati problemi progettuali o a un presunto disaccordo da parte delle comunità del territorio, quando ormai da diverso tempo è evidente che questa infrastruttura trovi consenso trasversale nelle comunità e da parte delle amministrazioni. Come nel 2019 siamo pronti a prendere posizione in prima linea per sottolineare quanto questa infrastruttura sia fondamentale per il nostro territorio. Lo è in termini di sicurezza delle persone, perché troppo spesso, soprattutto nei periodi di maggior traffico, assistiamo a un vero e proprio bollettino di guerra, lo è in termini di sviluppo: non possiamo pensare di far crescere le nostre imprese o attirare investimenti se mancano infrastrutture adeguate. Il nostro è un territorio ricco di competenze, di opportunità, di elementi naturali che lo rendono unico, e che non possono essere sfruttati appieno senza un adeguato collegamento viario che valorizzi la nostra vicinanza con una serie di punti strategici: dalla capitale, alla zona del Fiorentino, passando per i porti di Piombino e Livorno”.

“Per questo – conclude il presidente di Cna Grosseto – la nostra associazione è pronta a tornare a sostenere le richieste, legittime e fondamentali, di un territorio che merita, al pari di altri, considerazione e rispetto”.