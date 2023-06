Cna festeggia i piccoli vincitori del concorso “Tanti Geppetti tanti Pinocchi”

Domani, giovedì 8 giugno, alle 16 incontro nella sala conferenze di Cna Grosseto in via Birmania 96 tra la classe terza della scuola primaria di Istia d’Ombrone e la federazione pensionati.



Grosseto: L’attenzione per il mondo dell’artigianato e, quest’anno, per i temi legati alla sostenibilità l’hanno ampiamente dimostrata, aggiudicandosi per tre edizioni, il premio “Tanti Geppetti tanti Pinocchi” promosso dai Pensionati di Cna Toscana e rivolto alle scuole della regione. Sono gli alunni della scuola “Carlo Sabatini” di Istia d’Ombrone (Istituto comprensivo VI di Grosseto). In particolare è stata la classe terza a vincere, in questa edizione, il primo premio, che consiste in buoni per l’acquisto di materiale didattico, della sezione del concorso riservata alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie.

E proprio per sottolineare l’impegno e la creatività di questi studenti i Pensionati di Cna Grosseto, già presenti alla premiazione regionale del concorso, che vede il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pescia e la collaborazione della Fondazione nazionale “Carlo Collodi”, hanno organizzato un momento di incontro nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96, in programma per giovedì 8 giugno, alle 16.

“Vogliamo sottolineare – dice Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati Grosseto – la bravura dei piccoli alunni, il loro impegno, e l’ottimo lavoro svolto dalle insegnanti: per questo ci è sembrato opportuno ricevere la classe nella sede dell’associazione territoriale e avere la possibilità di complimentarci ancora una volta di persona e di parlare dei temi trattati dai bambini nella loro opera”.

La classe terza della scuola di Istia d’Ombrone, infatti, si è aggiudicata il primo premio, presentando una sorta di “scatola dei sogni”, contenente una serie di disegni sul mondo che si immaginano o che vorranno per il loro futuro, che ha coniugato la riflessione su temi attuali alle capacità manuali e artistiche che contraddistinguono, spesso, il lavoro artigianale.