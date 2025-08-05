Lupidi: “Cna di Viterbo e Civitavecchia, in sei alla guida di unioni e mestieri di Cna Lazio”

Viterbo: “Per la Cna di Viterbo e Civitavecchia in questi ultimi giorni sono arrivati riconoscimenti significativi: esprimiamo una parte importante dei presidenti di unioni e mestieri di Cna Lazio. Un traguardo di cui andiamo fieri e per il quale ringraziamo i nostri colleghi che ci hanno dato fiducia”. A dare l’annuncio è il segretario Attilio Lupidi, dopo l’ultima riunione del coordinamento dei segretari e dei direttori delle varie Cna del Lazio.

Ecco le novità introdotte da Lupidi. Doppia nomina per Daniela Lai, titolare della Bottega d’arte a Viterbo, che diventa presidente regionale dell’unione Cna Artistico e tradizionale e viene confermata presidente del mestiere Ceramisti di Cna Lazio.

Simone Bianchini di Stilhaus, a Viterbo, è stato nominato invece presidente regionale del mestiere Meccanica, mentre Luca Cristofori, titolare dell’omonima impresa a Caprarola, è presidente del mestiere Moda su misura sempre di Cna Lazio.

Il nuovo presidente regionale del mestiere Lavorazione artistica dei metalli è Marco Bracci di Esclusivi ferri forgiati, a Civita Castellana. Per la Cna di Viterbo e Civitavecchia, in seno a Cna Lazio, non finisce qui: ancora una nomina, più una conferma. La nomina è quella di Chiara Tosaroni, coordinatrice dell’unione Cna Artistico e tradizionale; la conferma è invece per Fabrizio Marra, segretario regionale di Cna Pensionati.

“Queste nomine e conferme – spiega Lupidi – per noi sono un grande passo in avanti nel nostro ruolo di rappresentanza e tutela delle imprese, ma anche per il territorio: i settori sui quali ci è stata data fiducia sono molto rilevanti. Continueremo quindi a impegnarci al massimo, come sempre per dare voce e forza alle imprese”.