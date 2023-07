CNA: Cresce il progetto “Artigiani del futuro”:

Una nuova opportunità per favorire il passaggio generazionale di impresa e la ricerca di personale

Cresce il progetto “Artigiani del futuro”: Cna mette a disposizione i propri canali di comunicazione per favorire il dialogo tra imprese, lavoratori e studenti

Grosseto: Favorire il passaggio generazionale di impresa e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro sono due degli obiettivi del progetto “Artigiani del futuro”, portato avanti da Cna Grosseto. L’iniziativa, che da due anni l’associazione grossetana porta avanti per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, coinvolgendo le scuole del lavoro, si arricchisce di una nuova opportunità per le imprese. L’associazione, infatti, ha deciso di mettere a disposizione i propri canali di comunicazione per tutte le imprese che cercano un soggetto interessato a gestire l’attività o che, più semplicemente, assumono personale.

“Non si tratta di un servizio di mediazione – spiega Elena Dolci, responsabile del progetto – perché non intendiamo sostituirci ai soggetti preposti, ma piuttosto di un’occasione di visibilità e di comunicazione, attraverso i nostri canali”. Ecco quindi che nelle prossime settimane sui social di Cna Grosseto potranno essere pubblicati i propri “appelli”; gli interessati potranno contattare l’azienda e sarà poi proprio l’impresa a valutare le candidature arrivate.

Per informazioni è possibile scrivere a: e.dolci@cna-gr.it

Elena Dolci, nella foto di Michele Guerrini