Con il corso per utilizzo “muletto” riprende l’attività formativa di Cna Servizi

Grosseto: Con l’autunno riparte anche la programmazione dei corsi di Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Sono aperte quindi le iscrizioni al corso per la conduzione del carrello elevatore con conducente a bordo, noto come “muletto”.

Martedì 11 ottobre, dalle 9 alle 13 è in programma la lezione teorica, nell’aula virtuale di Cna, mentre la lezione tecnico-pratica, con esame finale che vale anche per l’aggiornamento quinquennale del patentino, si terrà il 13 ottobre, nella sede della Nuova Gregori Rettifiche, in via Aurelia nord 177 a Grosseto. Il muletto è un mezzo operativo particolarmente utile per il sollevamento e la movimentazione di merci, in particolare all’interno di depositi di logistica, cantieri o per il carico e lo scarico di merci dai mezzi di trasporto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0564 471245 o scrivere a: a.piccioni@cna-gr.it.