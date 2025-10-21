Cna, a Forme e colori un incontro dedicato alla lotta contro il tumore al seno

Giovedì alle 16 l’iniziativa al Museo della ceramica della Tuscia

Viterbo: Il verde di Forme e colori nella terra di Tuscia incontra il rosa della lotta contro il tumore al seno. Nell’ambito della mostra concorso di artigianato artistico della Cna, giovedì 23 ottobre alle 16 il Museo della ceramica della Tuscia ospita “L’importanza della prevenzione: incontro tra salute, impresa e arte”.

Ai presenti verrà donata una spilla con un fiocco rosa realizzato artigianalmente da Roberta Pietrini di Neloo e Maria Vittoria Bordo, dell’omonima sartoria. “Quest’anno – dice Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – la mostra concorso si svolge proprio nel mese dedicato alla lotta contro questo male. Abbiamo quindi pensato che sarebbe stato utile sensibilizzare anche gli artigiani e i visitatori. È un piccolo contributo, ma crediamo che ogni iniziativa sia importante per contribuire a prevenire e combattere il tumore al seno”.

Ad aprire i lavori saranno proprio Lupidi e il presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti. Si entrerà quindi nel cuore del tema con il contributo scientifico della dottoressa Francesca Primi, direttore sostituto Uoc oncologia della Asl di Viterbo.

Il programma prosegue con l’intervento di Riccardo Pera, responsabile Politiche del lavoro della Cna di Viterbo e Civitavecchia, che illustrerà le misure e gli interventi a sostegno delle donne lavoratrici che si trovano ad affrontare la malattia. La parola passerà quindi a Lucia Maria Arena, presidente di Cna Impresa donna di Viterbo e Civitavecchia. La giornata si chiuderà con la visita alle opere esposte alla mostra concorso. Il tutto naturalmente è a ingresso gratuito.



