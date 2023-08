“Close to Dreams”: lingerie e nightwear da sogno con il design di Clizia Trani

Da domenica online il sito della giovane imprenditrice di Cna Grosseto. Gli auguri dell’associazione grossetana degli artigiani: “Investire nella moda sartoriale significa riprendere una tradizione del territorio e rivisitarla in chiave innovativa”.



Grosseto: Aveva solo undici anni quando, per la prima volta, ha iniziato ad usare ago e filo. “E da quel momento – racconta Clizia Trani, titolare della nuova impresa artigiana ‘Close to Dreams’ – la passione non mi ha mai abbandonata”. Formata al Polimoda di Firenze, dopo sedici anni di lavoro nel settore, la giovane imprenditrice di Cna Grosseto, ha deciso di dare vita a un piccolo brand indipendente di lingerie e nightwear artigianale e su misura, a richiesta, con tessuti e dettagli pensati per far sognare: e proprio con un brand che richiama il sogno e che gioca con il nome dell’ideatrice del progetto nasce “Close To Dreams”: che, come acronimo, può essere letto anche come Clizia Trani Design. Le creazione di “Close To Dreams”, da domenica 6 agosto saranno lanciate sull’omonimo sito: un portale pensato per dare visibilità e far conoscere le creazioni della fashion designer grossetana.

“Ho imparato a cucire in una piccola scuola di Grosseto quando ero una bambina – dice Trani -. La mia insegnante era in grado di prendere le misure ad occhio e raramente sbagliava! È stato naturale, quindi, dedicare i miei studi al settore della moda, prima con il percorso al Polimoda, poi con una specializzazione in modellistica donna e bambino alla Callegari di Milano e altri corsi di modellistica per pelletteria, intimo e costumi da bagno. Ma ho imparato tantissimo anche attraverso le esperienze lavorative che ho fatto: tra queste, quella in una grande azienda artigiana di Firenze dove la maggior parte dei capi viene cucita a mano: ho imparato il mestiere da artigiane con le mani d’oro”. Ma la passione per la moda e il desiderio di creare qualcosa di proprio, in cui riconoscersi e con il quale dedicare un po’ di sé agli altri, è continuata a crescere ed è così che nasce “Close to dreams”. Che sarà un’impresa artigianale innovativa, perché le creazioni del laboratorio di Grosseto troveranno, principalmente, un canale di vendita online. “La parte che preferisco è senza dubbio quella della progettazione del capo perché, nasco come fashion designer ma la modellistica è sempre stata la mia passione più grande.

Fondamentale, per me, è il rapporto diretto col cliente: sarò io stessa a seguirlo passo dopo passo, perché penso che ci sia bisogno di più coinvolgimento umano e credo che la relazione sia un valore aggiunto al mio lavoro”. La rete, quindi, e le sue potenzialità saranno usate soprattutto per dare le ali a un progetto che ha bisogno, però, di rapporti, contatto, interpretazione delle richieste e dei desideri dei clienti.

Per finanziare il suo progetto Clizia Trani ha fatto ricorso al supporto di Cna: “Mi è stato segnalato un bando, ho partecipato e ho ottenuto un contributo per finanziare la creazione del mio sito web www.closetodreams.it – spiega -. Far parte del gruppo Giovani di Cna, inoltre, mi ha dato modo di confrontarmi con altri imprenditori ed avere suggerimenti molto utili per chi, come me, aveva sempre lavorato da dipendente”.

Anche l’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa, quindi, fa il tifo per “Close to dreams”. “Facciamo i nostri auguri di buon lavoro a Clizia Trani – dice il presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, Michele Agostini -, che con modalità innovative e una formazione importante riprende una tradizione sartoriale che storicamente è legata al nostro territorio che negli anni ha saputo dare vita ad esperienze importantissime nel campo della moda”.

Da domenica 6, quindi, sarà possibile conoscere meglio il design di Clizia Trani sul portale www.closetodreams.it. Per informazioni è possibile scrivere a info@cliziatranidesign, chiamare il numero 320 2943357 o seguire la pagina Facebook e il profilo Instragram.