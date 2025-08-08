Clorofilla: il programma del 9 agosto

Penultima giornata di teatro e cinema a Festambiente all’Enaoli di Rispescia per il Clorofilla film festival.

Rispescia: Il festival di cinema di Legambiente inizia le sue attività alle 19.15 con il Teatro nel Bicchiere e l’attrice Elena Bucci in Il grande libro. Canto alla libertà in anteprima nazionale. Si legge nelle note che accompagnano lo spettacolo “Sono incantata dallo spettacolo delle vite degli altri, dalla fisionomia stratificata dei luoghi, dai racconti che evocano un tempo che non ho vissuto. Così il mondo è diventato per me un grande libro del quale provo a decifrare il sussurro per farne un racconto in musica.

Elena Bucci è attrice, regista, autrice, ha fatto parte della compagnia di Leo de Berardinis partecipando a molti spettacoli e ha fondato la compagnia Le belle bandiere con Marco Sgrosso. Ha ricevuto il Premio Hystrio-ANCT, il Premio Eleonora Duse, due Premi Ubu come migliore attrice protagonista e non protagonista e, per la compagnia, il Premio ETI Olimpici del Teatro, il Premio Hystrio Altre Muse, il Premio Viviani.

Dopo il teatro si passa al cinema alle 21 con tre lavori. Alle 21 il Festival Resistente presenta Niccioleta, storie sopra e sotto la terra di Irene Paoletti che sarà presente insieme a Roberta Pieraccioli. Un breve suggestivo scorcio di un’amicizia in un villaggio di miniera: Niccioleta cornice di una storia che si dirama tra buio e luce, tragedia e salvezza. Noi scegliamo la salvezza: la memoria di ieri per immaginare “domani”, per rinascere in un accorato inno alla vita.

A seguire Erode di Carlo e Pietro Spini, un corto che fa parte del progetto Be my voice e in chiusura Antropocine presenta L’ultimo spettacolo di Andrea Morabito che sarà presente insieme a Marino Midena, direttore Antropocine, Gianluca Felicetti e Giacomo Bottinelli di LAV. E’ la storia di una liberazione e di una battaglia legale durata 10 anni. È la coinvolgente avventura del salvataggio dei 24 animali del Circo Martin. È la riscossa dalla loro enorme sofferenza e dalla loro quotidiana umiliazione: un potente messaggio di speranza per i 2000 ancora prigionieri sotto i tendoni.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Il Giardino degli Arcieri, Scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille Chiesa Valdese e della Fondazione CR Firenze.

www.clorofillafilmfestival.it

Ingresso libero



