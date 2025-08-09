Clorofilla: il programma del 10 agosto

Ultima giornata di Clorofilla a Festambiente.

Rispescia: Domenica 10 agosto le iniziative del festival di cinema iniziano alle 19.15 con lo spettacolo Naufraghi da marciapiede con Stefano Starna e The Niro per l’appuntamento con il Primo Binario Film Lab organizzato da Kansassiti.

Naufraghi da marciapiede è un testo che trae ispirazione dalla vita eccezionale di Evio Botta, senza dimora sui generis con un passato da chef e artista che ha trascorso gli ultimi venti anni della sua esistenza a vivere, o meglio sopravvivere, a Roma., nel quartiere di Trastevere.

Alle 21 si inizia con le proiezioni. Il primo documentario è Una battaglia campale. La nascita del Parco della Maremma di Federico Santini, la storia della nascita del Parco della Maremma attraverso le voci dei suoi protagonisti. A seguire Franco Salcuni di FestambienteSud presenta Gargano Sacro di Lorenzo Scaraggi, un progetto nato dal festival con l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile il percorso annualmente coinvolto dalla manifestazione che tocca gran parte della provincia di Foggia. In chiusura Pasturismo di Boschilla in collaborazione con il CAI Grosseto e la partecipazione del co-regista Giovanni Labriola e Marco Carollo, CAI Grosseto. Il turismo è un moderno rito di massa, un fenomeno dai contorni globali che organizza luoghi, natura e culture in una fiorente industria economica, un settore che rivolge sempre più la sua attenzione alle aree rurali e ai territori marginali. Valli, fiumi, pecore e pratiche tradizionali, un tempo simbolo di povertà e arretratezza, oggi promettono al viaggiatore contemporaneo un'esperienza esclusiva e autentica.

Percorrendo le montagne ai confini di Albania, Kosovo e Montenegro, il film prova a riflettere sulle contraddizioni e sui conflitti che attraversano il turismo negli altopiani.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Il Giardino degli Arcieri, Scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille Chiesa Valdese e della Fondazione CR Firenze.

www.clorofillafilmfestival.it

Ingresso libero



