Clorofilla: il documentario "Chemical bros" al cinema Stella

Grosseto: Un altro documentario del Clorofilla film festival per avvicinarci alla serata finale prevista nella seconda metà di dicembre. Domani, sabato 2 dicembre alle 19 è in programma “Chemical bros” di Massimiliano Mazzotta (ingresso gratuito). Un’indagine che mostra le terribili conseguenze della produzione e dell’utilizzo del fluoro. Dalle miniere di Silius in Sardegna, dove viene estratto il minerale, si parte per un viaggio che tocca le numerose realtà coinvolte come il Veneto ed il parco nazionale del Derbyshire in Inghilterra. Realtà coinvolte nell’estrazione, lavorazione e produzioni varie industriali che subiscono le conseguenze nella vita di tutti i giorni. Il monitoraggio ambientale, degli alimenti e bevande da parte delle istituzioni e privati. Le diverse reazioni dell’opinione pubblica di fronte alla presa di coscienza dello stato delle cose. Gli interrogativi che nascono sono tanti e, uno fra tutti, la ormai storica questione: il profitto davanti a tutto, davanti alla tutela dell’ambiente e alla salute delle persone, dei lavoratori e delle comunità.



Il documentario “Chemical Bros”, iniziato nel 2019 e finito nel 2022, si è basato sul materiale di indagine della procura di Cagliari, studiando e analizzando migliaia di intercettazioni dei dirigenti della Fluorsid.

Per la programmazione solita (ore 17.00 e 21.15) invece in questi giorni al Cinema Stella c’è un film che racconta l’ILVA di Taranto, “Palazzina LAF” di e con Michele Riondino, Elio Germano, Vanessa Scalera.

