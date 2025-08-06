Clorofilla: fitto programma per il 7 agosto

Podcast, showcase, proiezioni e ospiti

Rispescia: Sono tanti gli appuntamenti per il Clorofilla film festival, in programma all’interno di Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente in corso a Rispescia. Domani, giovedì 7 agosto, le iniziative del festival di cinema iniziano come sempre alle 19.15 nello spazio dell’uliveto con il format Citofonare cantautori. Ospite il cantautore Giuliano Negro.

Citofonare cantautori è un format di NSNgroup di Gabriele Leoni in collaborazione con Daniele Sarno. Una selezione dei migliori artisti emergenti della musica d’autore attuale, le voci e le storie di chi trasforma il proprio vissuto in canzone. La chiacchierata che diventa il podcast è condotta da Daniele Sarno, solo qualche domanda per approfondire il mondo dell'artista ospite e poi gustarsi lo showcase acustico.

Alle 21 ci si sposta al cinema con la Festa del cinema di mare che sarà raccontata da Lorenzo Luzzetti che introdurrà anche il documentario Marine Animal Forest di Emilio Mancuso, Pietro Formis. Nei mari esistono habitat straordinari e organismi, in buona parte ancora sconosciuti, capaci di dare vita a foreste che ospitano animali di notevole importanza sia per l’equilibrio dell’ecosistema marino sia per la vita di noi tutti. Un racconto delle foreste animali marine attraverso le immagini e le voci di scienziati, allevatori di mitili e guide subacquee che svolgono il loro lavoro a contatto diretto con queste foreste sommerse.

A seguire Come se non ci fosse un domani di Riccardo Cremona, Matteo Keffer. Alla proiezione partecipa Chloe Bertini, attivista di Ultima Generazione. Il film esplora la resistenza civile nonviolenta come risposta alle gravi minacce ecologiche che minano il nostro futuro. Attraverso azioni controverse e spettacolari – come blocchi stradali e imbrattamenti di opere d’arte – Ultima Generazione ha attirato l’attenzione dei media e della politica, sfidando l’indifferenza dei governi e chiedendo interventi urgenti per il clima. Il documentario si focalizza su cinque attivisti, le loro storie personali e le motivazioni che li spingono a mettersi in gioco per un futuro più sostenibile.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente APS realizzato in collaborazione con Kansassiti, MDM - Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, Arci, Saturnia Film Festival, Antropocine, Cinemambiente, DocuDonna, CAI Grosseto, Festival Resistente, Cinema in verde, Festa del cinema di mare, Terramara Festival, Teatro nel Bicchiere, FestambienteSud , Primo Binario Film Lab.

La manifestazione ha il contributo dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese e della Fondazione CR Firenze. Ha inoltre la certificazione Ecoevents rilasciata dalla rete Ambiente e Salute e rivolta alle iniziative che nella loro realizzazione adottano pratiche ecologiche.

Dove: loc. Enaoli Parco della Maremma (GR)

Info: cinema@festambiente.it – sito internet: www.clorofillafilmfestival.it

Ingresso gratuito