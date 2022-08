Clorofilla Film Festival, ricco il cartellone degli appuntamenti di domani

Tra gli ulivi al tramonto l’attore Daniele Parisi in “La vita è una beffa”. Al cinema Giovanni Veronesi racconta la festa del cinema di mare con la proiezione del best of di “Cacciatori di reti fantasma”. In chiusura “La tomba” di Roberto Tronconi.

Rispescia: Proseguono nell’ambito di Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente, in corso nel Parco della Maremma, le iniziative del Clorofilla film festival realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura e con il sostegno di BPER Banca e Fondazione CR Firenze.

Domani, 4 agosto, alle 19.15 l’appuntamento è nell’uliveto con lo spettacolo “La vita è una beffa” di Daniele Parisi. Cibo, amore, malattia ed esistenzialismo. Monologhi scritti sul pubblico, intrecci d'amore disperati, canzonette oscene e malinconiche.





Daniele Parisi è attore di cinema e teatro. Nel 2016 è uno dei fondatori di Sgombro, il varietà tragicomico che unisce una nuova generazione di autori e attori romani e nello stesso anno debutta al cinema come protagonista in Orecchie di Alessandro Aronadio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2017 torna a Venezia con il film Il contagio per la regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Nel 2018 è protagonista del film L’ospite di Duccio Chiarini presentato in Piazza Grande al festival di Locarno..

Da novembre 2021 è autore e conduttore, insieme a Gioia Salvatori e Ivan Talarico, del programma radiofonico Le Ripetizioni in onda su Rai Radio Tre: fra gli autori del programma Christian Raimo.

Alle 21.30 il cinema in cuffia del Clorofilla dà spazio alla Festa del cinema di mare, diretta da Giovanni Veronesi che la racconterà insieme agli organizzatori Federico Babini e Lorenzo Luzzetti, anche attraverso la proiezione del best of di “Cacciatori di navi fantasma” di Christian Gandini che sarà presente insieme alla produttrice Miride Bollesan. Si tratta di una docu-serie trasmessa sul canale DMAX di Discovery Italia che racconta l’impegno di un gruppo di subacquei siciliani nel preservare i fondali marini dalle reti da pesca abbandonate

In chiusura proiezione del documentario “La tomba” di Roberto Tronconi, presente alla serata, ambientato nella Val di Farma.





INGRESSO GRATUITO.