Clorofilla Film Festival: la XXI edizione parte dal Museo

Grosseto: Tutto pronto per la XXI edizione del Clorofilla film festival che partirà giovedì 30 giugno alle 21.30 dal Museo di Storia Naturale della Maremma a Grosseto. Si rinnova la collaborazione tra Fondazione Grosseto Cultura, il museo e il festival di cinema di Legambiente che svelerà a breve tutto il programma con le sue diverse sezioni e le attività collaterali.



Il primo documentario del concorso è il pluripremiato “The second life” di Davide Gambino, che racconta la storia di tre tassidermisti museali che preparano tre animali a rischio di estinzione per vincere il campionato europeo di tassidermia. Il film si concentra sulle eroiche contraddizioni di una professione che seppur apparentemente marginale incarna temi di assoluta rilevanza: la perdita di biodiversità e l’estinzione di tutte le specie animali, esseri umani inclusi. La storia viene narrata dal punto di vista non del tassidermista bensì dell’animale. Un punto di vista curioso e bizzarro che sposta lo sguardo da un’ottica antropocentrica e tenta di riportare l’animale uomo sullo stesso piano delle altre specie che ci circondano.

In “The second life”, nella cornice di tre importanti Musei di Storia Naturale europei, Roma, Berlino e Bruxelles, il tema attuale e controverso del rapporto fra Natura e Uomo viene rappresentato attraverso l’inconsueta prospettiva della tassidermia museale, crocevia tra arte, artigianato e scienza. Il Museo Civico di Zoologia di Roma è protagonista con Maurizio Gattabria, tassidermista oggi in pensione, che ha lavorato per 40 anni presso il Museo capitolino cercando di ‘dare voce’ ai suoi preparati.

Clorofilla è realizzato da Circolo Festambiente con Kansassiti e il contributo di Fondazione CR Firenze.

Ingresso gratuito per la proiezione

Ingresso al Museo – 5 euro (3 euro ridotto)