Clorofilla Film Festival. Ecco il programma di oggi

Rispescia: Ancora tanti appuntamenti per il Clorofilla film festival a Festambiente, nel Parco della Maremma. Il festival promosso da Legambiente è realizzato con il contributo di BPER Banca, Fondazione CR Firenze e Otto per mille Chiesa Valdese. Domani, sabato 5 agosto, alle ore 19.15 nello spazio al naturale dell’uliveto, dietro lo spazio cinema, l’attore Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, porta in scena il suo nuovo spettacolo “Cristo di periferia” di Davide Sacco.



Cosa succederebbe se un nuovo Cristo nascesse oggi, in una qualsiasi periferia del mondo? Un giornalista “di un giornale che non esce in edicola” viene inviato dal suo direttore in un circo di periferia per scrivere un articolo su un “povero Cristo” che, nella sua roulotte, trasforma l’acqua in vino e moltiplica i pani e i pesci.

Scettico, il giornalista arriva in questo circo bastardo, dove incontra personaggi fragili e surreali: Maddalè, che camminava sul filo prima di rimanere zoppa, e che adesso legge le carte e “colleziona sogni claudicanti”, il nano Giuda, che ha un tatuaggio per ogni dolore che la vita gli ha causato, il direttore, crudele e spietato, fino a conoscere quest’uomo dei miracoli, il “povero Cristo”.





Per le proiezioni, in apertura di serata i cortissimi del Porto Cesareo Film Festival con cui Clorofilla è gemellato da tre anni. Subito dopo, con la Festa del cinema di mare proponiamo il bellissimo Earth protectors di Anne de Carbuccia con la partecipazione del giornalista Norberto Vezzoli, Lorenzo Luzzetti per la Festa del cinema di Mare e Filippo Manni, autore delle musiche. Negli ultimi dieci anni Anne de Carbuccia, riconosciuta artista ambientale, ha ritratto e documentato artisticamente le minacce e i danni creati dall’uomo al pianeta, come la siccità, gli oceani di plastica, le specie e le culture in via di estinzione. Nelle sue spedizioni in giro per il mondo per creare le sue installazioni artistiche, Anne incontra una nuova generazione di donne e uomini che lavorano per la salvezza del nostro pianeta ed è ispirata dal loro impegno e dai loro successi: i “protettori della terra”.

In chiusura un film di (quasi) mezzanotte: “Sangue” di Libero De Rienzo, un omaggio all’attore regista prematuramente scomparso con la proiezione del suo primo film dietro la macchina da presa che Clorofilla premiò nel 2006.





Ingresso gratuito