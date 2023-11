Clizia Trani apre le porte della sua impresa per “Benvenuti in Atelier”

Grosseto: Anche l’azienda grossetana Close to Dreams partecipa all’iniziativa nazionale di Cna Federmoda: sabato 4 e domenica 5 novembre sarà possibile scoprire il suo laboratorio e ottenere una consulenza gratuita personalizzata.



Workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici e tante altre attività saranno al centro della due giorni di “Benvenuti in Atelier”, l’iniziativa promossa da Cna Federmoda in tutta Italia per narrare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza e il saper fare che sono alla base del successo del made in Italy. E tra le imprese aderenti, che apriranno al pubblico le loro porte sabato 4 e domenica 5 novembre, anche Close to Dreams di Clizia Trani, designer e modellista grossetana, specializzata in lingerie e nightwear artigianale e su misura.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle 17 alle 21, quindi, prenotando al numero 347 8671239, gli interessati potranno visitare l’atelier di Close to Dreams, che si trova a Grosseto, toccare con mano la qualità dei tessuti scelti per la realizzazione dei capi e comprendere le tecniche con cui ogni prodotto è studiato e confezionato.

La partecipazione a “Benvenuti in Atelier” è gratuita; i partecipanti potranno usufruire di una consulenza personalizzata, oltre a ricevere in omaggio uno scrunchie, un accessorio per capelli fatto a mano, e uno sconto del 20 per cento sugli acquisti futuri.