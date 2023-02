Clinic per allenatori di settore giovanile: ecco il terzo incontro

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 19, il terzo dei dieci incontri organizzati dalla Pro soccer lab di Castiglione



Castiglione della Pescaia: Si parlerà, in particolare, di valutazione del giovane calciatore e dell’analisi delle partite della scuola calcio. Mercoledì 15 febbraio si terrà il terzo incontro del clinic per istruttori di settore giovanile, organizzato dalla Pro soccer lab, al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. L’incontro, che si terrà in aula e comincerà alle ore 19, sarà incentrato sulla valutazione del giovane calciatore grazie alla testimonianza di Antonio Senserini, osservatore area scouting, e sull’analisi delle partite spiegata da Marco Niccolini, match analyst che ha ricoperto questo ruolo anche in Lega pro con l’Us Grosseto.

A condurre anche questo terzo incontro, sui dieci previsti dall’intero Clinic, saranno il responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab, Roberto Picardi, e lo psicologo della società, Alessio Finetti, che parlerà anche del coinvolgimento dell’allenatore nella crescita dei ragazzi.





“L’allenatore ha una funzione importantissima nel gruppo, non solo nel far apprendere il gioco del calcio – ha spiegato Alessio Finetti, psicologo Pro soccer lab - ma anche nella crescita emotiva e cognitiva dei ragazzi. Proprio per questo è fondamentale riuscire a comprendere le giuste informazioni e gli strumenti necessari per svolgere al meglio e in modo più efficace questo ruolo. Lavorando su questi aspetti dobbiamo cercare di alzare il livello di consapevolezza che un buon allenatore deve avere”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati del settore. Durante i prossimi incontri interverranno anche Riccardo Dellepiane, area portieri, Cinzia Montemaggi, istruttore di nutrizione sportiva, Stefano Teglielli, area motoria, e Youdel Lambert, area medica. Per prenotare il corso è possibile chiamare il numero 331.9707488, mentre per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o i profili social della società: @prosoccerlab.