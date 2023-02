Clinic allenatori settore giovanile: oltre 30 allenatori all’evento Pro soccer

Martedì 7 febbraio, alle ore 19, il secondo dei dieci incontri del percorso formativo organizzato e promosso dalla Pro soccer lab di Castiglione



Castiglione della Pescaia: Si è tenuto ieri al centro sportivo Casamorino, a Castiglione della Pescaia, il primo incontro del Clinic formativo per allenatori di settore giovanile, organizzato dalla Pro soccer lab. Un appuntamento in aula, in cui il responsabile dell’area tecnica, Roberto Picardi, insieme allo psicologo Alessio Finetti e al preparatore atletico Stefano Teglielli, hanno spiegato le principali differenze che ci sono tra allenare gruppi di adulti o di bambini, considerando gli stimoli e i comportamenti più corretti da seguire, fino ad arrivare alla struttura dell’allenamento.

“Siamo contenti della grande risposta avuta in occasione del primo appuntamento – ha spiegato Roberto Picardi, allenatore e responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – in cui siamo riusciti a pienare la sala. L’interesse dimostrato dai presenti ci fa capire quanto sia importante impostare un percorso di qualità, soprattutto con bambini e ragazzi, e in particolare trovare il tempo per fermarsi e riflettere, analizzare e programmare per ottenere davvero risultati soddisfacenti”.

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti gli interessati del settore, sono in totale dieci e si alterneranno tra aula e campo. Il prossimo si terrà martedì prossimo, 7 febbraio, alle ore 19 al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia.

“Questo clinic di formazione – ha sottolineato Daria Plutnik, vicepresidente della Pro soccer lab – fa parte dei progetti e delle attività che, ormai da anni, stiamo portando avanti sul territorio e non solo. Stiamo lavorando anche all’organizzazione di eventi e tornei di ampio respiro, che coinvolgano realtà nazionali, come la Fiorentina, l’Empoli, il Perugia e la Lazio, con le quali continuiamo ad avere continui rapporti, ma anche internazionali come ad esempio il Chelsea”.

Durante le lezioni in programma, oltre a Roberto Picardi, ex allenatore anche del progetto Inter camp e dell’Us Grosseto, sarà curata anche la parte psicologica e motivazionale grazie alla presenza di Alessio Finetti, psicologo della Pro soccer lab. Oltre a loro interverranno anche Riccardo Dellepiane, area portieri; Antonio Senserini, osservatore area scouting e valutazione del giovane calciatore; Cinzia Montemaggi, istruttore di nutrizione sportiva; Stefano Teglielli; area motoria; Youdel Lambert area medica.

Per prenotare il corso è possibile chiamare il numero 331.9707488, mentre per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o i profili social della società: @prosoccerlab.