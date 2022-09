Politica Clima, Sinistra Civica Ecologista: «Oggi in piazza per Global Strike For Climate» 23 settembre 2022

Redazione Roma: «Sinistra Civica Ecologista è al fianco delle ragazze e dei ragazzi che oggi saranno nelle piazze di tante città toscane per il Global Strike For Climate, lo sciopero globale per il clima. Quello che è avvenuto negli ultimi mesi, prima con la siccità, poi con gli eventi meteo estremi e infine con la terribile alluvione nelle Marche, è lì a ricordarci ancora una volta che il tempo è scaduto e che occorre intervenire al più presto per affrontare la grave crisi climatica che minaccia il nostro pianeta. Una situazione che nel 2022 si è aggravata ulteriormente con la guerra di Putin all'Ucraina e che ha portato, anche grazie alla speculazione internazionale, all'esplosione dei costi energetici e alla conseguente rincorsa ai combustibili fossili. Le parole non sono sufficienti, occorrono azioni concrete e immediate per ridurre le emissioni di CO2 e limitare il surriscaldamento globale. Domani saremo lì, accanto a tante e tanti giovani che chiedono interventi immediati per il loro futuro». Lo rende noto Sinistra Civica Ecologista.



