Clik d'autore: “Non solo con gli occhi” con Stefania Adami

Follonica: Continuano le attività del Fotoclub Follonica aperte al pubblico, domenica 23 marzo organizza un’importante serata con l’ illustre e pluripremiata fotografa Stefania Adami.

Nasce nel 1962 ed a soli 11 anni, da autodidatta, inizia un lungo percorso di formazione fotografica amatoriale. Dal 1995 è socia attiva del Circolo Fotocine Garfagnana. Negli anni si è dedicata alla fotografia di reportage sociale viaggiando per le strade del Mondo e dell’Uomo. Ha documentato l’universo femminile iraniano e il popolo senegalese in patria. Ha realizzato storytelling sul volontariato in Italia e sugli eccessi alimentari consumati a bordo delle navi da crociera. Ha raccontato di immigrati africani e di donne colpite dal tumore al seno. Dal 1996 ha vinto oltre 60 premi. Numerose le mostre personali e collettive, le pubblicazioni su libri fotografici e sulla stampa di settore. Ripetuta la partecipazione a tavole rotonde, giurie, serate a invito. Nel 2015 la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) la sceglie come testimonial del progetto nazionale Fiaf-Samsung “Tanti per Tutti, viaggio nel Volontariato Italiano”, progetto divenuto libro. Nel 2016 la sua opera “L’InquiLinea del 2014” viene stampata in formato gigante ed esposta in via permanente nel museo a cielo aperto di “Bibbiena, Città della Fotografia”. Nel 2018 riceve il premio di “Autore dell’Anno FIAF” e nasce la monografia “Una privata consapevolezza”. Nel 2022 con il portfolio “Adagio Napoletano”, viaggio intimo nell’Umanità dei Quartieri Spagnoli di Napoli, si aggiudica diversi premi nazionali, fra cui il premio “Fosco Maraini per il reportage” e il secondo posto nella finalissima di “Portfolio Italia - Gran Premio Fuji”, raccogliendo numerosissimi apprezzamenti di critica e di pubblico. Nel 2023 riceve dalla Federazione il titolo di “Maestra della Fotografia Italiana”. Nel maggio 2024 è stata invitata a tenere un Talk al prestigioso “Festival Internazionale di Giornalismo e Fotografia Flaiano fO” sul tema: “I marziani dell’immagine: sguardi sull’Italia contemporanea”. Nel marzo 2024 “Adagio Napoletano” è in mostra al Festival Fotografico Europeo ed a maggio 2024 vince il concorso “Percorsi” al Festival della Fotografia Italiana aggiudicandosi la stampa del libro omonimo. Oggi varie sue fotografie fanno parte di importanti collezioni private nazionali e internazionali.

È veramente un motivo di orgoglio per il Fotoclub avere un ospite così prestigioso che, nel corso della serata, presenterà e racconterà i suoi capolavori. Un’occasione per ammirare le opere di un fotografo di grande esperienza che saranno di stimolo e crescita per tutti.