Clet Abraham sbarca al Parco della Maremma

L’artista internazionale, di origine bretone, lavorerà dal 16 al 21 settembre con alcune sue istallazioni nel tratto di strada che Collega Spergolaia con Marina di Alberese.



Grosseto: Nell’ambito della manifestazione Grosseto Città Visibile, l’artista Clet Abraham sarà ospite dell’area protetta, dove, con le sue provocatorie decalcomanie, reinterpreterà la segnaletica stradale del tratto di strada compreso tra Spergolaia e Marina d’Alberese. Clet è noto nel panorama artistico internazionale per aver lavorato nelle maggiori città italiane ed europee come Firenze, Roma, Bologna, Londra e Parigi. Questa volta si cimenterà con un contesto per lui insolito e tutt’altro che urbano: il Parco della Maremma.

“Il mare del Parco della Maremma è stato uno dei primi luoghi che ho frequentato, tanti anni fa, in Italia. E’ un posto per me speciale al quale sono molto affezionato” ha affermato l’artista. Attraverso l’applicazione di adesivi semi-trasparenti sui cartelli stradali, Clet riesce a modificare il significato di forme e codici a noi molto familiari, come appunto i cartelli stradali, controvertendo con poche mosse il loro significato e il loro messaggio. L’apparente ironia nasconde in realtà una complessa e critica azione semiotica che fa riflettere sul nostro rapporto con le convenzioni e i codici della realtà che ci circonda quotidianamente.

Clet ci aiuta a capire che il mondo, che abbiamo davanti e che diamo per scontato e immutabile, può essere scardinato e riletto in chiavi diverse e inaspettate - afferma il presidente del Parco Simone Rusci - che segni e luoghi possono mutare la loro funzione, il loro ruolo e il loro messaggio aprendosi a innovazioni semplici ma rivoluzionarie. Un messaggio attuale ed utile, che travalica con forza la semplice riflessione artistica. L’iniziativa culminerà nella sbiciclettata che unirà idealmente l’opera dell’artista Alleg – realizzata di recente sulla facciata della ciclostazione di Grosseto in via Matteotti – con le istallazioni di Clet, in un percorso fisico nella natura e concettuale nell’arte.