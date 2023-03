"Classiconi": al cinema Stella i classici restaurati dalla Cineteca di Bologna

Si inizia con "Psycho" di Alfred Hitchcock



Grosseto: Da marzo, una volta al mese, al cinema Stella appuntamento con i π‘ͺπ’π’‚π’”π’”π’Šπ’„π’π’π’Š - π‘°π’π’„π’π’π’•π’“π’Š 𝒆 π’—π’Šπ’”π’Šπ’π’π’Š 𝒔𝒖𝒍 π’„π’Šπ’π’†π’Žπ’‚ 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂 π’Žπ’‚π’Š π’ π’Š π’Žπ’π’ π’‚ a cura di Cinema Stella, Storie di cinema, Clorofilla e Kansassiti. Introduzione a cura di Alessio Brizzi, associazione Storie di cinema.

Si parte mercoledΓ¬ 8 marzo alle 21.15 con la proiezione della versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐑𝐨 𝐝𝐒 𝐀π₯𝐟𝐫𝐞𝐝 π‡π’π­πœπ‘πœπ¨πœπ€ in versione originale con i sottotitoli in italiano.

πˆπ‹ π πˆπ‹πŒ



Questo restauro in 4K contiene tredici secondi di materiale restaurato tagliati dalla censura dopo l'uscita iniziale nelle sale. Ora Γ¨ possibile vedere il film come fu visto originariamente nei cinema nel 1960, proprio come lo aveva pensato e voluto Alfred Hitchcock.

Il capolavoro del macabro di Alfred Hitchcock vede Anthony Perkins nei panni del tormentato Norman Bates, tassidermista e voyeur, la cui vecchia casa buia e il motel adiacente non sono esattamente il posto dove trascorrere una serata tranquilla. Nessuno lo sa meglio di Marion Crane, interpretata da Janet Leight, la sfortunata cliente il cui viaggio termina nella famigerata scena della doccia, 45 secondi fra i piΓΉ celebri della storia del cinema. A cercarla saranno un investigatore privato e la sorella di Marion. Hitchcock gioca da maestro con le attese e le emozioni del pubblico: l'orrore e la suspense salgono fino a quando il volto del misterioso assassino verrΓ finalmente rivelato.

ππŽπ“π„ πƒπˆ π‘π„π†πˆπ€



β€œHo sempre pensato che sullo schermo bisogna mostrare il minimo per ottenere il massimo sul pubblico. A volte Γ¨ necessario mostrare un po’ di violenza, ma soltanto se vi Γ¨ una forte motivazione. Per esempio, in Psycho Γ¨ presente questo assassinio impressionistico in una doccia [...]. Ora, una volta mostrata quella scena, ho instillato nelle menti degli spettatori un’apprensione riguardo l’esistenza di un assassino in modo che, col procedere del film, ho potuto ridurre e praticamente eliminare l’ulteriore violenza perchΓ© desideravo che la minaccia fosse soltanto percepita. [...] Psycho Γ¨ stato concepito soprattutto per depistare lo spettatore. Lo spettatore doveva pensare che il film parlasse di una ragazza che rubava 40.000 dollari. [...] La mia piΓΉ grande soddisfazione Γ¨ che il film ha avuto un effetto sul pubblico, ed era la cosa alla quale tenevo di piΓΉ. In Psycho del soggetto mi importa poco, dei personaggi anche; quello che mi importa Γ¨ che il montaggio dei pezzi del film, la fotografia, la colonna sonora e tutto ciΓ² che Γ¨ puramente tecnico possono far urlare il pubblico.”





𝑺𝒕𝒆𝒔𝒔𝒂 π’‡π’π’“π’Žπ’–π’π’‚ 𝒑𝒆𝒓 π’Šπ’ π’Žπ’†π’“π’„π’π’π’†π’ π’ŠΜ€: π’‚π’‘π’†π’“π’Šπ’•π’Šπ’—π’ (𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒂 π’ π’Š 𝑫𝑭𝑳 𝒆 π’—π’Šπ’π’Š π’ π’Š π‘·π’π’ˆπ’ˆπ’Šπ’ 𝑳'π‘¨π’‘π’‘π’‚π’“π’Šπ’•π’‚) 𝒆 π’‡π’Šπ’π’Ž 10 𝒆𝒖𝒓𝒐 - 𝒔𝒐𝒍𝒐 π’‡π’Šπ’π’Ž 5 𝒆𝒖𝒓𝒐

π‘·π’“π’†π’π’π’•π’‚π’›π’Šπ’π’π’† π’‚π’‘π’†π’“π’Šπ’•π’Šπ’—π’ 𝒂𝒍 π’π’–π’Žπ’†π’“π’ 3391201079 𝒐𝒑𝒑𝒖𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 π’Žπ’‚π’Šπ’ π’„π’Šπ’π’†π’Žπ’‚@π’‡π’†π’”π’•π’‚π’Žπ’ƒπ’Šπ’†π’π’•π’†.π’Šπ’•